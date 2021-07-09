В Хабаровском крае рассказали об итогах ЕГЭ
- РИА Новости
Об этом сообщает transsibinfo.com со ссылкой на пресс-службу губернатора и правительства региона.
«В этом году на экзаменах 80 баллов получили 2678 человек», — заявила министр образования и науки края Виктория Хлебникова.
По её словам, те из подростков, кто заработал более 95 баллов и одержал победу в заключительном этапе Всероссийской олимпиады, будут награждены.
Как отмечается, по 100 баллов за экзамен в крае набрали 34 выпускника.
В свою очередь, в Ижевске также подвели итоги основного этапа сдачи ЕГЭ, передаёт izhlife.ru со ссылкой на пресс-службу городской администрации.
На 100 баллов с заданиями справились 38 выпускников.
В целом по Удмуртии, по предварительной информации, 65 выпускников сдали госэкзамен на высший балл.
Ранее сообщалось, что в Санкт-Петербурге рассказали об итогах ЕГЭ.