В Хабаровском крае рассказали об итогах ЕГЭ

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В Хабаровском крае рассказали об итогах Единого госэкзамена.
В Хабаровском крае рассказали об итогах ЕГЭ
  • РИА Новости

Об этом сообщает transsibinfo.com со ссылкой на пресс-службу губернатора и правительства региона.

«В этом году на экзаменах 80 баллов получили 2678 человек», — заявила министр образования и науки края Виктория Хлебникова.

По её словам, те из подростков, кто заработал более 95 баллов и одержал победу в заключительном этапе Всероссийской олимпиады, будут награждены.

Как отмечается, по 100 баллов за экзамен в крае набрали 34 выпускника.

В свою очередь, в Ижевске также подвели итоги основного этапа сдачи ЕГЭ, передаёт izhlife.ru со ссылкой на пресс-службу городской администрации.

На 100 баллов с заданиями справились 38 выпускников.

В целом по Удмуртии, по предварительной информации, 65 выпускников сдали госэкзамен на высший балл.

Ранее сообщалось, что в Санкт-Петербурге рассказали об итогах ЕГЭ.

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