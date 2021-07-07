В Петербурге рассказали об итогах ЕГЭ

В Санкт-Петербурге завершился основной период сдачи Единого госэкзамена. В 2021 году испытания прошли более 40 тыс. человек, в том числе 29 672 выпускника этого года.

Об этом сообщает kp.ru.

«Санкт-Петербург демонстрирует стабильно высокие результаты по ЕГЭ своих выпускников. Каждый четвёртый результат стал высокобалльным — 23 938, это результаты 80 баллов и выше, в том числе 100 баллов — 453, 200 баллов — 32», — заявила вице-губернатор Ирина Потехина.

Два выпускника получили по 300 баллов.

Также стало известно, что Татарстан вошёл в число регионов — лидеров по количеству стобалльников, передаёт «Реальное время» со ссылкой на сайт Рособрнадзора.

На высокие баллы ЕГЭ сдали и выпускники из Москвы, Московской области, Петербурга, Нижегородской области и Краснодарского края.

Ранее сообщалось, что выпускница Алика Осадчая из Ростова-на-Дону стала единственной в России, сдавшей государственные экзамены на 400 баллов.