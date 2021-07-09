В Москве задержали продававших поддельные справки о медотводе от вакцинации

Правоохранительные органы задержали в Москве двух мужчин, подозреваемых в изготовлении и сбыте поддельных справок о медотводе от вакцинации против COVID-19.

Об этом сообщается на сайте «МВД Медиа».

Во время проверочной закупки была задержана женщина, которая реализовывала поддельные медсправки. Она рассказала, что работает курьером службы доставки, а конверты с документами получила от неизвестного. Максимальная стоимость двух документов была оценена в 4 тыс. рублей.

Впоследствии во время оперативно-разыскных мероприятий правоохранители задержали двоих приезжих в возрасте 24 и 34 лет, против них возбудили два уголовных дела по ч. 1 ст. 327 УК России («Подделка, изготовление или оборот поддельных документов, государственных наград, штампов, печатей или бланков»).

В Кремле ранее призвали принять меры по борьбе с мошенниками, торгующими поддельными сертификатами о вакцинации против COVID-19 и QR-кодами.

В Москве полиция выявила более 800 сайтов, на которых продавали фейковые сертификаты о вакцинации от коронавируса.