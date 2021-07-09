В Москве рассказали об использовании искусственного интеллекта в поликлиниках

В Москве рассказали о работе системы поддержки принятия врачебных решений в поликлиниках. Как отмечается, точность постановки предварительного диагноза с помощью искусственного интеллекта (ИИ) выросла на 7,4%.

Об этом сообщает «Вечерняя Москва» со ссылкой на портал мэра и правительства.

«Система поддержки принятия врачебных решений стала неотъемлемой частью работы московских терапевтов десять месяцев назад. За это время нейросеть дообучилась на 12 млн визитов, и во всех московских поликлиниках с начала мая заработала улучшенная версия сервиса», — заявила заммэра по вопросам социального развития Анастасия Ракова.

По её словам, последние данные свидетельствуют о том, что при выборе одного или трёх диагнозов врач соглашается с теми, которые предложила нейросеть, в 46% и 68% случаев соответственно.

Ранее ФАН сообщало, что в Москве начнут использовать ИИ для диагностики остеопороза и ишемической болезни сердца.