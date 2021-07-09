Названа самая популярная еда для перекусов в российских офисах

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Стала известна самая популярная еда для перекусов в российских офисах.
Названа самая популярная еда для перекусов в российских офисах
  • Pixabay

Об этом сообщает газета «Известия» со ссылкой на результаты исследования сервиса «СберМаркет».

Как отмечается, наибольшей популярностью в этом отношении пользуются бананы и молоко.

Сахар в офисы в первые шесть месяцев 2021 года по сравнению с 2020-м стали заказывать на 3,3% реже.

Кроме того, в этом году работодатели начали меньше заказывать шоколад, печенье и конфеты.

«В период пандемии мы отмечаем изменения предпочтений работодателей — в офисы заказывают больше фруктов, особенно с витамином С, и овощей, а не сладостей», — добавили в пресс-службе «СберМаркета».

Ранее член Российской профессиональной психотерапевтической лиги Михаил Кумов в беседе с Nation News дал советы по восстановлению после длительной самоизоляции.

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