В Роспотребнадзоре рассказали о защите вакцин от коронавируса

Вакцина от коронавирусной инфекции защищает на 99,3%, остальные 0,7% составляют зону риска, заявила глава Роспотребнадзора Анна Попова.

Об этом она заявила в интервью телеканалу «Россия 24».

«Она защитит вас на 99,3%. Вот остальные 0,7% — да, это зона риска. Но при этом люди не болеют тяжело после вакцинации почти во всех случаях», — заявила Попова.

Ранее она призвала привить от коронавируса всё население России, чтобы стать самой передовой страной в борьбе с заболеванием.

По словам главы Минздрава Михаила Мурашко, число привитых первым компонентом вакцины от COVID-19 в стране приближается к 30 млн.