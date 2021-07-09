В Роспотребнадзоре рассказали о защите вакцин от коронавируса

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Вакцина от коронавирусной инфекции защищает на 99,3%, остальные 0,7% составляют зону риска, заявила глава Роспотребнадзора Анна Попова.
В Роспотребнадзоре рассказали о защите вакцин от коронавируса
  • © Natalia KOLESNIKOVA / AFP

Об этом она заявила в интервью телеканалу «Россия 24».

«Она защитит вас на 99,3%. Вот остальные 0,7% — да, это зона риска. Но при этом люди не болеют тяжело после вакцинации почти во всех случаях», — заявила Попова.

Ранее она призвала привить от коронавируса всё население России, чтобы стать самой передовой страной в борьбе с заболеванием.

По словам главы Минздрава Михаила Мурашко, число привитых первым компонентом вакцины от COVID-19 в стране приближается к 30 млн.

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