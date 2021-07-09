Попова назвала проблемой отсутствие масштабной вакцинации на Украине

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Отсутствие масштабной вакцинации от коронавируса на Украине — это большая проблема, заявила глава Роспотребнадзора Анна Попова.
Попова назвала проблемой отсутствие масштабной вакцинации на Украине
  • Reuters

Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на «Россию 24».

«Те цифры, которые сегодня по ковиду, уж насколько его диагностируют, они тоже удручающие. И отсутствие вакцинации масштабное — это тоже, конечно, большая проблема», — утверждает глава Роспотребнадзора.

Минздрав Украины ранее объявил об изменениях правил въезда для своих граждан, возвращающихся в страну из-за рубежа. С 2 июля украинцы, прибывшие из определённых стран без отрицательного ПЦР-теста на коронавирус, должны будут соблюдать самоизоляцию в течение двух недель.

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