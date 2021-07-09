Попова назвала проблемой отсутствие масштабной вакцинации на Украине

Отсутствие масштабной вакцинации от коронавируса на Украине — это большая проблема, заявила глава Роспотребнадзора Анна Попова.

Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на «Россию 24».

«Те цифры, которые сегодня по ковиду, уж насколько его диагностируют, они тоже удручающие. И отсутствие вакцинации масштабное — это тоже, конечно, большая проблема», — утверждает глава Роспотребнадзора.

Минздрав Украины ранее объявил об изменениях правил въезда для своих граждан, возвращающихся в страну из-за рубежа. С 2 июля украинцы, прибывшие из определённых стран без отрицательного ПЦР-теста на коронавирус, должны будут соблюдать самоизоляцию в течение двух недель.