На Украине изменили правила въезда граждан на территорию страны

Минздрав Украины объявил, что в целях недопущения распространения индийского штамма коронавируса вводит ряд новых мер для граждан, возвращающихся в страну из-за рубежа.

Обновлённые правила въезда на территорию Украины опубликованы на официальном сайте ведомства.

С 2 июля украинцы, прибывшие из определённых стран без отрицательного ПЦР-теста на коронавирус, должны будут соблюдать самоизоляцию в течение двух недель.

«С 2 июля приложение «Вдома» необходимо будет устанавливать гражданам Украины, которые вернулись из Португалии, России, Великобритании и Индии или находились на их территории не менее семи дней за последние две недели и не прошли или имеют положительный результат экспресс-теста на определение антигена коронавируса SARS-CoV-2, который должен быть проведён в пунктах пропуска через государственную границу», — говорится в сообщении.

При этом условия для въезда на территорию государства из других стран не менялись, так как Украина находится в «зелёной зоне».

Число случаев коронавирусной инфекции в стране за последние 24 часа возросло на 244 — до 2 237 823. Количество летальных исходов составило 14, при этом 419 человек выздоровели.