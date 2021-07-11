Опрос показал, сколько россияне хотели бы накопить к рождению первого ребёнка
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Как показал опрос, большая часть респондентов — 34% — к рождению первенца хотели бы накопить до 300 тыс. рублей.
Иметь в наличии сумму от 300 до 500 тыс. рублей к моменту пополнения в семье были бы не против 16% будущих родителей, в то время как 3% опрошенных отметили, что им было бы достаточно 500—700 тыс. рублей.
Накопить от 700 тыс. до 1 млн рублей хотели бы 21% участников опроса, а более 1 млн — 17%.
Как отмечается, к рождению первого ребёнка россияне в среднем хотели бы иметь 700 тыс. рублей накоплений.
В исследовании приняли участие 1 тыс. человек из всех округов России.
Ранее российский лидер Владимир Путин подписал указ о единовременной выплате в размере 10 тыс. рублей на каждого ребёнка семьям с детьми школьного возраста (от шести до 18 лет).
Средства также будут выплачены инвалидам и лицам с ограниченными возможностями здоровья в возрасте от 18 до 23 лет, имеющим российское гражданство и обучающимся по основным образовательным программам.
Подробнее — в материале RT.