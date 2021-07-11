Опрос показал, сколько россияне хотели бы накопить к рождению первого ребёнка

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Ксения Калинкина
Аналитики сервиса по поиску работы SuperJob выяснили, какую сумму хотели бы накопить россияне к моменту рождения своего первого ребёнка. С результатами проведённого исследования ознакомился RT.
Опрос показал, сколько россияне хотели бы накопить к рождению первого ребёнка
  • Pixabay

Как показал опрос, большая часть респондентов — 34% — к рождению первенца хотели бы накопить до 300 тыс. рублей.

Иметь в наличии сумму от 300 до 500 тыс. рублей к моменту пополнения в семье были бы не против 16% будущих родителей, в то время как 3% опрошенных отметили, что им было бы достаточно 500—700 тыс. рублей.

Накопить от 700 тыс. до 1 млн рублей хотели бы 21% участников опроса, а более 1 млн — 17%.

Как отмечается, к рождению первого ребёнка россияне в среднем хотели бы иметь 700 тыс. рублей накоплений.

В исследовании приняли участие 1 тыс. человек из всех округов России.

Ранее российский лидер Владимир Путин подписал указ о единовременной выплате в размере 10 тыс. рублей на каждого ребёнка семьям с детьми школьного возраста (от шести до 18 лет).

Средства также будут выплачены инвалидам и лицам с ограниченными возможностями здоровья в возрасте от 18 до 23 лет, имеющим российское гражданство и обучающимся по основным образовательным программам. 

Подробнее — в материале RT.

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