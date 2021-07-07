Путин поручил до августа реализовать меры по выплатам на детей до семи лет

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Президент России Владимир Путин поручил правительству до 1 августа реализовать меры по ежемесячным выплатам на детей от трёх до семи лет. Об этом сообщается на сайте Кремля.
Путин поручил до августа реализовать меры по выплатам на детей до семи лет
  • РИА Новости

Так, кабмину поручено «обеспечить реализацию мер по вопросам назначения и осуществления ежемесячной денежной выплаты на ребенка в возрасте от трёх до семи лет включительно».

В частности, должна быть обеспечена реализация мер в части мониторинга региональной правоприменительной практики исполнения нормативных правовых актов.

Кроме того, речь идёт о методическом сопровождении властей регионов и организации работы горячей линии по рассмотрению обращений граждан и организаций.

Список поручений сформирован по итогам прямой линии с главой государства.

Ранее Путин подписал указ о единовременной выплате в размере 10 тыс. рублей на каждого ребёнка в семьях с детьми школьного возраста (от шести до 18 лет). 

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