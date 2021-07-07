Путин поручил до августа реализовать меры по выплатам на детей до семи лет

Президент России Владимир Путин поручил правительству до 1 августа реализовать меры по ежемесячным выплатам на детей от трёх до семи лет. Об этом сообщается на сайте Кремля.

Так, кабмину поручено «обеспечить реализацию мер по вопросам назначения и осуществления ежемесячной денежной выплаты на ребенка в возрасте от трёх до семи лет включительно».

В частности, должна быть обеспечена реализация мер в части мониторинга региональной правоприменительной практики исполнения нормативных правовых актов.

Кроме того, речь идёт о методическом сопровождении властей регионов и организации работы горячей линии по рассмотрению обращений граждан и организаций.

Список поручений сформирован по итогам прямой линии с главой государства.

Ранее Путин подписал указ о единовременной выплате в размере 10 тыс. рублей на каждого ребёнка в семьях с детьми школьного возраста (от шести до 18 лет).