Выплату на детей школьного возраста семьи начнут получать с 16 августа

Выплату в 10 тыс. рублей на детей от шести до 18 лет семьи начнут получать с 16 августа, сообщил министр труда и социальной защиты России Антон Котяков.

«Приём заявлений на эту выплату начнётся с 15 июля 2021 года, а выплату средств, как вы и поручали, мы планируем в середине августа, то есть за две недели до начала учебного года, с 16 августа», — сказал он на совещании президента Владимира Путина с членами правительства.

По словам главы Минтруда, общий объём расходов федерального бюджета составит 204 млрд рублей. Планируется, что мера поддержки охватит более 20 млн детей.

Ранее Путин подписал указ о единовременной выплате в размере 10 тыс. рублей на каждого ребёнка в семьях с детьми школьного возраста (от шести до 18 лет).