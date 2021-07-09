В ГД поддержали идею о размещении на аптечных кассах перечня лекарств от COVID-19

Глава комитета Госдумы по труду, социальной политике и делам ветеранов Ярослав Нилов в беседе с RT прокомментировал предложение депутата Госдумы Ивана Сухарева о размещении на аптечных кассах перечня лекарств от COVID-19.

«В любом случае назначает лечение врач. Будет список, эта информация будет полезна, значит, отношусь положительно», — отметил Нилов.

Депутат добавил, что главное — избежать самолечения, которое может привести к негативным последствиям.

«При симптомах, которые не имеют отношения к коронавирусу, мнительные люди начнут воспринимать эти симптомы как возникшую болезнь и начнут массово закупать и употреблять сильные препараты тогда, когда это не нужно. Есть определённые методики, есть рекомендации, и врач должен назначать, учитывая особенности организма, историю болезни. Но в целом, если человек будет проинформирован о том, какие лекарства есть в данной аптеке от коронавируса, то в качестве информации — лишним не будет», — заключил парламентарий.

Ранее депутат Госдумы Иван Сухарев предложил размещать в зонах аптечных касс рекомендованный Минздравом перечень лекарств от COVID-19.

Депутат подчеркнул, что зачастую аптеки предлагают покупателям приобрести лекарственные средства и иные препараты, не имеющие ничего общего с рекомендованным Минздравом перечнем лекарственных средств для лечения COVID-19.