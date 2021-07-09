Число жертв коронавируса в России за сутки выросло на 726

За сутки в России подтверждено 726 смертей от COVID-19, с начала пандемии — 141 501. Об этом сообщили в оперативном штабе по борьбе с распространением коронавируса.

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АГН «Москва»

Накануне скончались 734 пациента. Ранее сообщалось, что в России выявлено максимальное с 2 января число новых случаев коронавируса — 25 766.