Число жертв коронавируса в России за сутки выросло на 726
За сутки в России подтверждено 726 смертей от COVID-19, с начала пандемии — 141 501. Об этом сообщили в оперативном штабе по борьбе с распространением коронавируса.
- © Андрей Никеричев
- АГН «Москва»
Накануне скончались 734 пациента.
Ранее сообщалось, что в России выявлено максимальное с 2 января число новых случаев коронавируса — 25 766.
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