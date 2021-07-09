В Федерации мигрантов прокомментировали предложение об отмене разрешения на временное проживание

Президент Федерации мигрантов России Вадим Коженов в беседе с RT прокомментировал предложение МВД отменить разрешение на временное проживание для иностранных граждан.

«У нас идёт большая реформа в целом миграционного законодательства. Работала очень мощная рабочая группа, была написана концепция нового миграционного законодательства. В декабре эта концепция была подписана, к марту написали новый закон, который предполагает очень много чего отменить и очень много чего ввести. Потому что исходная законодательная база 1996 года ещё. Она устарела и морально, и в целом», — объяснил Коженов.

Он уточнил, что «все иностранцы будут приведены к одному понятному знаменателю».

«Элементарно, есть два друга: таджик и киргиз. И они даже не могут друг другу подсказать, как документы оформлять. Поэтому все иностранцы будут приведены к одному понятному знаменателю. И это удобно, хорошо, не будет путаницы. Все сотрудники управления по вопросам миграции любой линии будут абсолютно компетентны, потому что правила для всех одни и это очень и очень приемлемо. В рамках этого упраздняется и РВП (разрешение на временное проживание. — RT) тоже, потому что это бессмысленный инструмент, который своё время отжил», — заключил Коженов.

МВД России подготовило законопроект, предусматривающий реформу миграционных режимов. В частности, предлагается отказ от разрешений на временное проживание для иностранных граждан.



