В МВД предложили отмену разрешений на временное проживание

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RT
МВД России подготовило законопроект, предусматривающий реформу миграционных режимов. В частности, предлагается отказ от разрешений на временное проживание (РВП) для иностранных граждан.
В МВД предложили отмену разрешений на временное проживание
  • globallookpress.com
  • © Konstantin Kokoshkin

«От разрешения на временное проживание в Российской Федерации предлагается отказаться», — говорится в сообщении на сайте ведомства.

В законопроекте предложено установить три миграционных режима пребывания в России: режим краткосрочного пребывания, режим долгосрочного пребывания, постоянное проживание.

Также в министерстве считают необходимым создание реестра недобросовестных приглащающих лиц.

Ранее стало известно, что для въезда в Россию иностранные граждане должны будут проходить обязательную дактилоскопическую регистрацию и фотографирование.

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