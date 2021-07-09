В МВД предложили отмену разрешений на временное проживание

МВД России подготовило законопроект, предусматривающий реформу миграционных режимов. В частности, предлагается отказ от разрешений на временное проживание (РВП) для иностранных граждан.

«От разрешения на временное проживание в Российской Федерации предлагается отказаться», — говорится в сообщении на сайте ведомства.

В законопроекте предложено установить три миграционных режима пребывания в России: режим краткосрочного пребывания, режим долгосрочного пребывания, постоянное проживание.

Также в министерстве считают необходимым создание реестра недобросовестных приглащающих лиц.

Ранее стало известно, что для въезда в Россию иностранные граждане должны будут проходить обязательную дактилоскопическую регистрацию и фотографирование.