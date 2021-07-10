В Москве и Петербурге вырос спрос на товары для активного отдыха

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Александра Самсоненко
В Москве и Санкт-Петербурге в этом июне вырос спрос на товары для туризма и кемпинга по сравнению с аналогичным периодом 2020 года. 
В Москве и Петербурге вырос спрос на товары для активного отдыха
  • © bhossfeld / Pixabay

Согласно данным онлайн-гипермаркета товаров для дома, дачи, строительства и ремонта «Всеинструменты.ру» (есть в распоряжении RT), в Москве популярность этой категории товара выросла на 43%.

В Петербурге спрос на туристические товары увеличился на 21%.

При этом отмечается, что самыми часто покупаемыми товарами стали надувные лодки, туристические палатки на двух-трёх человек, газовые портативные плиты, кипятильники, противомоскитные ленты, термоконтейнеры и мультитулы.

Ранее аналитики выяснили, что после объявления длинных майских праздников наиболее востребованными оказались товары и услуги, связанные с недвижимостью, причём как в черте города, так и за его пределами.

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