В Москве и Петербурге вырос спрос на товары для активного отдыха

В Москве и Санкт-Петербурге в этом июне вырос спрос на товары для туризма и кемпинга по сравнению с аналогичным периодом 2020 года.

Согласно данным онлайн-гипермаркета товаров для дома, дачи, строительства и ремонта «Всеинструменты.ру» (есть в распоряжении RT), в Москве популярность этой категории товара выросла на 43%.

В Петербурге спрос на туристические товары увеличился на 21%.

При этом отмечается, что самыми часто покупаемыми товарами стали надувные лодки, туристические палатки на двух-трёх человек, газовые портативные плиты, кипятильники, противомоскитные ленты, термоконтейнеры и мультитулы.

Ранее аналитики выяснили, что после объявления длинных майских праздников наиболее востребованными оказались товары и услуги, связанные с недвижимостью, причём как в черте города, так и за его пределами.