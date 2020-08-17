Эксперты заявили о росте продаж палаток и рюкзаков в России

В июне — июле 2020 года продажи палаток, рюкзаков и других товаров для отдыха на природе и рыбалки оказались выше прошлогодних.

Об этом сообщает газета «Известия» со ссылкой на информацию оператора фискальных данных «Платформа ОФД».

В июне палатки приобретались на 14% чаще, в июле — на 11%. Средний чек по сравнению с 2019 годом снизился на 5% и составил 2,4 тыс. рублей.

Спальные мешки в июне покупали на 9% чаще, в июле — на 17%. Платили в среднем 2,1 тыс. рублей (+6%).

Походные рюкзаки приобретали в июне на 8% чаще, в июле — на 13%. Средний чек оценивается в 2,1 тыс. рублей (+9%).

Продажи складных столов для пикника показали рост на 36% в июне и 54% в июле. В среднем они стоили 2,4 тыс. рублей (+15%).

В goods.ru подтвердили, что в июне продажи в категории «Туризм» увеличились в среднем в 2,5 раза по сравнению с прошлым годом. Наибольший рост показали товары для рыбалки: почти на 400% — на удилища и катушки, лески, рыболовные приманки и прикормки, на 500% — на оснастку, на 700% — на рыболовные аксессуары.

Представители оператора фискальных данных «Такском», со своей стороны, отметили, что продажи мангалов в июне показали рост на 11%, а в июле — на четверть по сравнению с аналогичным периодом 2019 года.

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