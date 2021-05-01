Названы товары с самым высоким спросом в преддверии майских праздников

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Кирилл Горшенин
Аналитики «Вконтакте» выяснили, на какие категории товаров и услуг вырос спрос потребителей после объявления длинных майских праздников. RT ознакомился с результатами исследования, предоставленными сервисом «Объявления Вконтакте».
Названы товары с самым высоким спросом в преддверии майских праздников
  • АГН «Москва»

Наиболее востребованными оказались товары и услуги, связанные с недвижимостью, причём как в черте города, так и за его пределами.

«Количество комментариев в тематических сообществах к объявлениям о длительной аренде домов выросли в пять раз. Также пользователи «ВКонтакте» чаще оставляли комментарии к объявлениям об аренде квартир посуточно (рост — 1,5 раза). Увеличился интерес пользователей и к объявлениям о продаже земельных участков в этот период, а также к сообщениям желающих сдать свой гостевой дом в аренду на майские праздники», — отметили во «Вконтакте».

Специалисты также зафиксировали рост потребительского интереса к товарам, связанным со спортом: продажи спортивного питания выросли на 10%, товаров для единоборств — на 11%, для водных видов спорта — на 10%, для охоты и рыбалки — на 11%.

Самой популярной услугой, по данным исследования, стала передержка домашних животных. После объявления длинных майских праздников интерес потребителей к этому виду услуг вырос в два раза.

23 апреля президент России Владимир Путин подписал указ о нерабочих днях между майскими праздниками в 2021 году.

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