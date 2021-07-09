«Ростех» начал испытания парашютов для броневиков «Тайфун-ВДВ» и «Тигр»

Холдинг «Технодинамика» госкорпорации «Ростех» начал испытания системы десантирования для крупногабаритной техники, создаваемой в рамках опытно-конструкторской работы «Парашют».

Об этом, как пишет РИА Новости, заявил гендиректор холдинга «Технодинамика» Игорь Насенков.

«Сделали уже два совместных сброса опытного образца грузовой платформы и парашютной системы. Первый с грузом массой 9 т, второй — с массой 11 т. Скоро рассчитываем бросать уже 14 т. И так доходим до 18 т», — сказал Насенков.

По его словам, парашютная система состоит из нескольких куполов площадью по 770 кв. м.

Отмечается, что новые парашюты позволят десантировать машины «Тайфун-ВДВ» массой 18 т и девятитонные бронеавтомобили «Тигр» с личным составом внутри.

В мае сообщалось, что по завершении испытаний Минобороны России намерено принять на вооружение десантируемый парашютным способом бронеавтомобиль специального назначения «Тайфун-ВДВ».

Машина предназначена для оснащения десантно-штурмовых соединений «крылатой пехоты» России и решения широкого круга задач. К преимуществам «Тайфуна-ВДВ» относят мощный дистанционно-управляемый боевой модуль с 30-мм пушкой, хорошую проходимость и высокую защищённость. С точки зрения экспертов, поставки машины улучшат безопасность экипажа и повысят огневой потенциал ВДВ.

Подробнее — в материале RT.