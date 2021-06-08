В Минобороны рассказали о скором появлении в ВКС первых лётчиц-истребителей

В российских Воздушно-космических силах через два года появятся первые лётчицы-истребители, они будут управлять современными боевыми самолётами. Об этом сообщил статс-секретарь — замминистра обороны России Николай Панков после посещения Оренбургского президентского кадетского училища.

«Мы всех девушек в Краснодарском высшем военном авиационном училище лётчиков (КВВАУЛ) готовим для боевой авиации. Да, действительно, распределение по родам авиации есть: несколько девушек-курсантов, их немного, готовятся в истребительную авиацию, несколько — в штурмовую авиацию, абсолютное большинство — в военно-транспортную авиацию», — сказал он.

По его словам, в ближайшем будущем в строевых частях можно будет увидеть первых «российских лётчиц-истребителей»

Замминистра отметил, что девушки-курсанты летают, совершают прыжки с парашютом и без поблажек в полном объёме выполняют программу подготовки военных лётчиков России.

Часть девушек-лётчиц закончили четвёртый курс в КВВАУЛ, на реактивных учебных самолётах Л-39 они осваивали разные виды лётной подготовки, в том числе фигуры сложного пилотажа и групповую слаженность.

В конце сентября 2017 года в Краснодарском авиационном училище впервые приняли присягу курсанты-девушки. Будущие лётчицы прошли очень жёсткий отбор: на учёбу зачислили всего 16 из более чем 200 кандидаток. После присяги девушки высадили символическую аллею из 16 деревьев и заложили «капсулу времени».