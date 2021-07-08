В Ижевске вручили медали «За любовь и верность» 10 супружеским парам

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На площади у Свято-Михайловского собора Ижевска прошла церемония, посвящённая Дню семьи, любви и верности.
В Ижевске вручили медали «За любовь и верность» 10 супружеским парам
  • © пресс-служба главы и правительства Удмуртии

Об этом сообщает izhlife.ru со ссылкой на пресс-службу главы и правительства Удмуртии.

Памятные медали «За любовь и верность» получили десять супружеских пар.

«Семья — главная ценность человека. Когда в ней царят мир и согласие, есть поддержка родных и близких, то в работе, хобби и других делах тоже всё будет благополучно», — сказал глава республики Александр Бречалов.

Также стало известно, что памятные медали вручили и трём семьям из Салехарда, передаёт «Ямал-Медиа». Всего награды в ЯНАО получили 75 супружеских пар.

Ранее сообщалось, что губернатор Оренбургской области Денис Паслер поздравил жителей региона с Днём семьи, любви и верности.

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