В «Автодоре» назвали стоимость проезда по ЦКАД-1 для легковых автомобилей
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«Проезд легкового транспорта стоит порядка 3 рублей, грузовиков — в три раза больше», — приводит РИА Новости слова главы «Автодора» Вячеслава Петушенко.
Он добавил, что на ЦКАД работает система безбарьерного взимания платы «Свободный поток», которая позволяет передвигаться без остановок у рамок оплаты.
Ранее стало известно, что на МКАД уменьшилась загрузка и аварийность после открытия ЦКАД.
8 июля российский президент Владимир Путин открыл движение по заключительному участку ЦКАД.