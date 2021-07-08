В «Автодоре» назвали стоимость проезда по ЦКАД-1 для легковых автомобилей

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В «Автодоре» сообщили, что стоимость проезда по Центральной кольцевой автодороге (ЦКАД-1) для легковых автомобилей составит около 3 рублей за 1 км, для грузовиков — 9 рублей за 1 км.
В «Автодоре» назвали стоимость проезда по ЦКАД-1 для легковых автомобилей
  • © РИА Новости / Рамиль Ситдиков

«Проезд легкового транспорта стоит порядка 3 рублей, грузовиков — в три раза больше», — приводит РИА Новости слова главы «Автодора» Вячеслава Петушенко.

Он добавил, что на ЦКАД работает система безбарьерного взимания платы «Свободный поток», которая позволяет передвигаться без остановок у рамок оплаты.

Ранее стало известно, что на МКАД уменьшилась загрузка и аварийность после открытия ЦКАД.

8 июля российский президент Владимир Путин открыл движение по заключительному участку ЦКАД.

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