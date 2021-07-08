На МКАД уменьшилась загрузка и аварийность после открытия ЦКАД
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Об этом рассказал мэр Москвы Сергей Собянин.
В свою очередь, вице-премьер России Марат Хуснуллин сообщил, что аварийность на МКАД снизилась на 15% за счёт перехода грузового транспортного потока на ЦКАД.
«У нас аварийность в Москве снизилась на 15% на МКАД», — приводит РИА Новости слова Хуснуллина.
Президент России Владимир Путин, открывая заключительный участок Центральной кольцевой автодороги, заявил, что запуск ЦКАД важен не только для центральной части России и Москвы, но и для всей страны.