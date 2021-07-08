На МКАД уменьшилась загрузка и аварийность после открытия ЦКАД

Загрузка МКАД уменьшилась на 16% после перевода четверти транзитных грузовиков на Центральную кольцевую автодорогу (ЦКАД), движение на ключевых вылетных магистралях Москвы улучшилось на 6—10%.

Об этом рассказал мэр Москвы Сергей Собянин.

В свою очередь, вице-премьер России Марат Хуснуллин сообщил, что аварийность на МКАД снизилась на 15% за счёт перехода грузового транспортного потока на ЦКАД.

«У нас аварийность в Москве снизилась на 15% на МКАД», — приводит РИА Новости слова Хуснуллина.

Президент России Владимир Путин, открывая заключительный участок Центральной кольцевой автодороги, заявил, что запуск ЦКАД важен не только для центральной части России и Москвы, но и для всей страны.