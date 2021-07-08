Иммунолог прокомментировал идею взаимного признания сертификатов вакцинации

Иммунолог Николай Крючков прокомментировал идею взаимного признания сертификатов вакцинации.

«Речь в данном случае не идёт о признании препарата для использования его на территории Евросоюза, то есть не идёт речь о регистрации препарата, а идёт только о том, что будут признаваться сертификаты о вакцинации», — заявил он в беседе с радиостанцией «Говорит Москва».

По его словам, это больше политический и технический вопрос.

Как отметил Крючков, регистрация — это отдельная процедура, которая проходит в Европейском агентстве по лекарственным средствам.

«Сейчас же оказалось, что до сентября там никаких движений не будет, соответственно, к октябрю в лучшем случае будет подано досье, и только месяца через два, то есть к декабрю, будет подано регистрационное заявление. А что нам делать до декабря? Это полгода ещё», — сказал эксперт.

Он добавил, что поэтому и предложено как-то ускорить эту процедуру, не привязывать её к регистрации вакцины, а просто пока хотя бы взаимно признать.

Ранее сообщалось, что Минздрав России получил письмо Евросоюза с предложением о взаимном признании сертификатов вакцинации от COVID-19 и готов к его обсуждению.

Врач-иммунолог, доктор медицинских наук Владислав Жемчугов в беседе с НСН прокомментировал решение об отмене ПЦР-тестов для вакцинированных и переболевших граждан при въезде в Россию.