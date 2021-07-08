Трассу М12 планируют довести до Тюмени и Челябинска в 2024 году

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Автотрассу М12 Москва — Казань после Екатеринбурга планируется продлить до Тюмени и Челябинска, сообщил журналистам вице-премьер России Марат Хуснуллин. Завершение строительства намечено на 2024 год.

По его словам, президент Владимир Путин поставил строителям новую задачу — дойти до Тюмени, до Челябинска и замкнуть кольцо в Екатеринбурге, а это ещё примерно 600 км дороги.

«Наша слаженная работа позволяет нам с уверенностью сказать, что мы в 2024 году дойдём и до Екатеринбурга, и до Тюмени, и до Челябинска», — цитирует Хуснуллина РИА Новости.

Он также рассказал, что открывать движение по трассе М12 будут поэтапно, начиная с 2022 года.

В мае в «Автодоре» заявили, что для продления скоростной автомобильной дороги М12 Москва — Казань до Екатеринбурга может потребоваться от 50 млрд до 130 млрд рублей.

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