Трассу М12 планируют довести до Тюмени и Челябинска в 2024 году
По его словам, президент Владимир Путин поставил строителям новую задачу — дойти до Тюмени, до Челябинска и замкнуть кольцо в Екатеринбурге, а это ещё примерно 600 км дороги.
«Наша слаженная работа позволяет нам с уверенностью сказать, что мы в 2024 году дойдём и до Екатеринбурга, и до Тюмени, и до Челябинска», — цитирует Хуснуллина РИА Новости.
Он также рассказал, что открывать движение по трассе М12 будут поэтапно, начиная с 2022 года.
В мае в «Автодоре» заявили, что для продления скоростной автомобильной дороги М12 Москва — Казань до Екатеринбурга может потребоваться от 50 млрд до 130 млрд рублей.