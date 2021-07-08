Михаил Виноградов назначен уполномоченным России при ЕСПЧ
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Указ опубликован на официальном интернет-портале правовой информации.
«Возложить на начальника главного управления международно-правового сотрудничества Генеральной прокуратуры России Виноградова Михаила Владимировича осуществление функций уполномоченного России при Европейском суде по правам человека», — говорится в документе.
Указ вступает в силу с 8 июля.
26 мая стало известно, что российский президент освободил Михаила Гальперина от должности уполномоченного России при Европейском суде по правам человека.
Ранее глава Минюста Константин Чуйченко заявил о снижении на 30% принятых к рассмотрению ЕСПЧ жалоб из России.