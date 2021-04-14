Глава Минюста заявил о снижении на 30% принятых к рассмотрению ЕСПЧ жалоб из России

Число жалоб из России, принятых Европейским судом по правам человека (ЕСПЧ) к рассмотрению по существу, сократилось в прошлом году на 30%. Об этом 14 апреля в ходе коллегии Минюста России сообщил глава ведомства Константин Чуйченко.

«Согласно годовому отчёту ЕСПЧ, в прошлом году в отношении Российской Федерации отмечено существенное, более чем на 30%, снижение числа жалоб, принятых к рассмотрению по существу», — сказал министр.

Кроме того, по словам Чуйченко, после вступления в России в прошлом году в силу закона о выплатах компенсаций за нарушения условий содержания в местах лишения свободы Европейский суд по правам человека по итогам 2020 года признал неприемлемыми и исключил из рассмотрения свыше 2 тыс. жалоб.

Министр также отметил, что из расчёта на 100 тыс. населения Россия занимает 24-е место среди 47 стран Совета Европы по числу жалоб в ЕСПЧ, при этом 90% жалоб отклоняется вследствие их неприемлемости.