Гальперина освободили от должности уполномоченного России при ЕСПЧ
Российский президент Владимир Путин освободил Михаила Гальперина от должности уполномоченного России при Европейском суде по правам человека.
- © Министерство юстиции РФ
Соответствующий указ опубликован на портале правовой информации.
Отмечается, что документ вступает в силу со дня его подписания.
Ранее глава Минюста Константин Чуйченко заявил о снижении на 30% принятых к рассмотрению ЕСПЧ жалоб из России.
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