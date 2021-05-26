Гальперина освободили от должности уполномоченного России при ЕСПЧ

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Российский президент Владимир Путин освободил Михаила Гальперина от должности уполномоченного России при Европейском суде по правам человека.
Гальперина освободили от должности уполномоченного России при ЕСПЧ
  • © Министерство юстиции РФ

Соответствующий указ опубликован на портале правовой информации.

Отмечается, что документ вступает в силу со дня его подписания. 

Ранее глава Минюста Константин Чуйченко заявил о снижении на 30% принятых к рассмотрению ЕСПЧ жалоб из России.

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