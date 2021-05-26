Гальперина освободили от должности уполномоченного России при ЕСПЧ

Российский президент Владимир Путин освободил Михаила Гальперина от должности уполномоченного России при Европейском суде по правам человека.

Соответствующий указ опубликован на портале правовой информации.

Отмечается, что документ вступает в силу со дня его подписания.

Ранее глава Минюста Константин Чуйченко заявил о снижении на 30% принятых к рассмотрению ЕСПЧ жалоб из России.