Врач прокомментировал идею создания генетических паспортов

Профессор, врач-кардиолог, гериатр доктор медицинских наук Юрий Конев прокомментировал идею создания генетических паспортов.

В беседе с изданием «Правда.Ру» он заявил, что это хорошая инициатива.

«Введение генетических паспортов положит начало персонализированной медицине, то есть медицине, которая будет направлена на конкретного человека, а не на общие рассуждения о здоровье всех людей», — сказал эксперт.

Ранее ТАСС сообщало, что Минздрав создаёт генетические профили пациентов.

В такой цифровой паспорт войдут данные о геномном секвенировании, заявил глава ведомства Михаил Мурашко.