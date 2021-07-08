Врач прокомментировал идею создания генетических паспортов
- РИА Новости
В беседе с изданием «Правда.Ру» он заявил, что это хорошая инициатива.
«Введение генетических паспортов положит начало персонализированной медицине, то есть медицине, которая будет направлена на конкретного человека, а не на общие рассуждения о здоровье всех людей», — сказал эксперт.
Ранее ТАСС сообщало, что Минздрав создаёт генетические профили пациентов.
В такой цифровой паспорт войдут данные о геномном секвенировании, заявил глава ведомства Михаил Мурашко.