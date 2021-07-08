Врач прокомментировал идею создания генетических паспортов

Короткая ссылка
Профессор, врач-кардиолог, гериатр доктор медицинских наук Юрий Конев прокомментировал идею создания генетических паспортов.
Врач прокомментировал идею создания генетических паспортов
  • РИА Новости

В беседе с изданием «Правда.Ру» он заявил, что это хорошая инициатива.

«Введение генетических паспортов положит начало персонализированной медицине, то есть медицине, которая будет направлена на конкретного человека, а не на общие рассуждения о здоровье всех людей», — сказал эксперт.

Ранее ТАСС сообщало, что Минздрав создаёт генетические профили пациентов.

В такой цифровой паспорт войдут данные о геномном секвенировании, заявил глава ведомства Михаил Мурашко.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Подписывайтесь на наш канал в Яндекс.Дзен
Новости smi2.ru
Загрузка...
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
Загрузка...
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2021 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить