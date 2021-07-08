Патрушев назвал ситуацию с пандемией в ряде регионов юга России сложной

Секретарь Совбеза России Николай Патрушев отметил, что ситуация с распространением коронавируса остаётся сложной в некоторых регионах юга России.

«В настоящее время ситуация остаётся сложной. В ряде регионов наблюдается рост числа инфицированных», — цитирует его ТАСС.

Патрушев заявил, что «нужно продолжить работу, не ослаблять принятые меры и режимы».

7 июля сообщалось, что в Краснодарском крае выявили 210 случаев COVID-19 за сутки. При этом из медучреждений выписаны 57 человек.

Ранее директор Научного информационного центра по профилактике и лечению вирусных инфекций Георгий Викулов прокомментировал ситуацию с коронавирусом.