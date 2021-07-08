Патрушев назвал ситуацию с пандемией в ряде регионов юга России сложной
- РИА Новости
«В настоящее время ситуация остаётся сложной. В ряде регионов наблюдается рост числа инфицированных», — цитирует его ТАСС.
Патрушев заявил, что «нужно продолжить работу, не ослаблять принятые меры и режимы».
7 июля сообщалось, что в Краснодарском крае выявили 210 случаев COVID-19 за сутки. При этом из медучреждений выписаны 57 человек.
Ранее директор Научного информационного центра по профилактике и лечению вирусных инфекций Георгий Викулов прокомментировал ситуацию с коронавирусом.