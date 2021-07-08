В Москве открываются детские и спортплощадки в парках

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Московский зоопарк, детские и спортивные площадки, беседки в парках Москвы открываются для посетителей в четверг, 8 июля.
В Москве открываются детские и спортплощадки в парках
  • © РИА Новости / Кирилл Каллиников

Это следует из указа мэра Москвы Сергея Собянина.

Как говорится в документе, запрет на посещение зоопарков утрачивает силу, при этом, согласно указу, посещать можно будет только открытые пространства зоопарка, доступ в помещения будет запрещён.

Кроме того, указом признаётся утратившим силу пункт о запрете использования объектов городской инфраструктуры, в том числе детских, спортивных площадок, беседок и иных объектов в парках.

Ранее мэр Москвы Сергей Собянин заявил, что ситуация с распространением коронавируса в столице стабилизируется. В Москве разрешили посещать летние веранды без QR-кодов до 1 августа.

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