В Москве открываются детские и спортплощадки в парках

Московский зоопарк, детские и спортивные площадки, беседки в парках Москвы открываются для посетителей в четверг, 8 июля.

Это следует из указа мэра Москвы Сергея Собянина.

Как говорится в документе, запрет на посещение зоопарков утрачивает силу, при этом, согласно указу, посещать можно будет только открытые пространства зоопарка, доступ в помещения будет запрещён.

Кроме того, указом признаётся утратившим силу пункт о запрете использования объектов городской инфраструктуры, в том числе детских, спортивных площадок, беседок и иных объектов в парках.

Ранее мэр Москвы Сергей Собянин заявил, что ситуация с распространением коронавируса в столице стабилизируется. В Москве разрешили посещать летние веранды без QR-кодов до 1 августа.