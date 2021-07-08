В Москве разрешили посещать летние веранды без QR-кодов до 1 августа

В Москве обслуживание посетителей летних веранд без предъявления QR-кодов будет разрешено до 1 августа. Об этом написал мэр столицы Сергей Собянин в своём блоге.

«Кроме того, по просьбе представителей общепита обслуживание на летних верандах посетителей без предъявления QR-кодов будет разрешено до 1 августа сего года (включительно)», — написал Собянин.

Он также сообщил, что в Москве будет возобновлена работа некоторых объектов, расположенных на открытом воздухе, так как риск заразиться в них невелик.

Собянин отметил, что власти Москвы при текущем уровне заболевания могут пока воздержаться от введения дальнейших ограничений в городе.