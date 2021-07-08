В Москве разрешили посещать летние веранды без QR-кодов до 1 августа

Короткая ссылка
В Москве обслуживание посетителей летних веранд без предъявления QR-кодов будет разрешено до 1 августа. Об этом написал мэр столицы Сергей Собянин в своём блоге.
В Москве разрешили посещать летние веранды без QR-кодов до 1 августа
  • © РИА Новости / Михаил Воскресенский

«Кроме того, по просьбе представителей общепита обслуживание на летних верандах посетителей без предъявления QR-кодов будет разрешено до 1 августа сего года (включительно)», — написал Собянин.

Он также сообщил, что в Москве будет возобновлена работа некоторых объектов, расположенных на открытом воздухе, так как риск заразиться в них невелик.

Собянин отметил, что власти Москвы при текущем уровне заболевания могут пока воздержаться от введения дальнейших ограничений в городе.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Подписывайтесь на наш канал в Яндекс.Дзен
Ранее на эту тему:
Новости smi2.ru
Загрузка...
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
Загрузка...
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2021 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить