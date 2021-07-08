В Палане на Камчатке ввели режим ЧС после крушения Ан-26
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Об этом информирует РИА Новости со ссылкой на заместителя главы посёлка Андрея Ульянова.
«Ввели режим ЧС», — сказал он.
Самолёт Ан-26, летевший из Петропавловска-Камчатского в Палану, перестал выходить на связь 6 июля.
На борту разбившегося лайнера находились 22 пассажира и шесть членов экипажа.
В Минтрансе России подтвердили, что при падении самолёта никто не выжил.
Президент России Владимир Путин поручил оказать помощь семьям погибших при крушении Ан-26.