В Палане на Камчатке ввели режим ЧС после крушения Ан-26

Режим чрезвычайной ситуации ввели в посёлке Палана на Камчатке после крушения пассажирского самолёта Ан-26.

Об этом информирует РИА Новости со ссылкой на заместителя главы посёлка Андрея Ульянова.

«Ввели режим ЧС», — сказал он.

Самолёт Ан-26, летевший из Петропавловска-Камчатского в Палану, перестал выходить на связь 6 июля.

На борту разбившегося лайнера находились 22 пассажира и шесть членов экипажа.

В Минтрансе России подтвердили, что при падении самолёта никто не выжил.

Президент России Владимир Путин поручил оказать помощь семьям погибших при крушении Ан-26.