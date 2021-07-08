В МЧС рассказали о работе водолазов в районе крушения Ан-26 на Камчатке

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Группа водолазов обследует морское дно в районе крушения самолёта Ан-26 для поиска бортовых самописцев и тел погибших. Об этом сообщили в МЧС России.
В МЧС рассказали о работе водолазов в районе крушения Ан-26 на Камчатке
  • © РИА Новости / МЧС России

Отмечается, что водолазы используют современное оборудование для проведения поисковых работ в акваториях, а также гидравлический инструмент.

«Сейчас основная их задача — поиск чёрных ящиков и тел погибших, а также зацепление троса за фрагменты фюзеляжа самолёта для дальнейшего подъёма из воды», — цитирует сообщение РИА Новости.

Ранее сообщалось, что на месте крушения пассажирского самолёта Ан-26 на Камчатке начали работать водолазы. Также к месту трагедии идёт специальное судно.

Самолёт Ан-26, летевший из Петропавловска-Камчатского в Палану, перестал выходить на связь 6 июля. На борту разбившегося лайнера находились 22 пассажира и шесть членов экипажа. В Минтрансе России ранее подтвердили, что при падении самолёта никто не выжил.

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