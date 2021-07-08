Российские стратегические ракетоносцы выполнили пуски крылатых ракет в Арктике

Экипажи стратегических ракетоносцев Ту-160 и Ту-95МС выполнили пуски крылатых ракет по целям на полигоне в Арктике в рамках лётно-тактических учений дальней авиации.

Об этом сообщается на официальном сайте Минобороны России.

«Во время полёта экипажи преодолели более 4 тыс. км. Пуски прошли штатно, ракеты поразили цели на полигоне, подтвердив заданные точностные характеристики», — говорится в публикации.

На прошлой неделе российский флот начал специальные учения по испытанию вооружения подлодок в глубоководных районах Баренцева и Норвежского морей. Манёвры проходят на предельных для большинства современных подлодок глубинах — более 500 м.