Российские стратегические ракетоносцы выполнили пуски крылатых ракет в Арктике
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Об этом сообщается на официальном сайте Минобороны России.
«Во время полёта экипажи преодолели более 4 тыс. км. Пуски прошли штатно, ракеты поразили цели на полигоне, подтвердив заданные точностные характеристики», — говорится в публикации.
На прошлой неделе российский флот начал специальные учения по испытанию вооружения подлодок в глубоководных районах Баренцева и Норвежского морей. Манёвры проходят на предельных для большинства современных подлодок глубинах — более 500 м.