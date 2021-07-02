ВМФ России начал в Арктике учения подлодок на предельных глубинах

Северный флот России начал специальные учения по испытанию вооружения подлодок в глубоководных районах Баренцева и Норвежского морей.

«Подводники Северного флота приступили к проведению специального учения по испытанию систем и вооружения подводных лодок в глубоководных районах Баренцева и Норвежского морей. В мероприятии принимают участие экипажи нескольких подводных лодок, в том числе четвёртого поколения», — приводит РИА Новости сообщение Северного флота России.

Отмечается, что испытания проходят на предельных для большинства современных подводных лодок глубинах — более 500 м.

Ранее сообщалось, что новейшая дизель-электрическая подводная лодка «Магадан» вышла на ходовые испытания в Балтийском море.