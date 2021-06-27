Новая подлодка «Магадан» вышла на ходовые испытания

Новейшая дизель-электрическая подводная лодка «Магадан» вышла на ходовые испытания в Балтийском море.

«Большая дизель-электрическая подводная лодка проекта 636.3 «Магадан» вышла из Санкт-Петербурга в акваторию Балтийского моря для заводских ходовых испытаний», — приводит ТАСС сообщение Минобороны России.

По информации ведомства, заводские ходовые испытания ДЭПЛ «Магадан» продлятся 20 дней.

Ранее сообщалось, что эскадренный миноносец Северного флота «Адмирал Ушаков» отработал артиллерийские стрельбы в Баренцевом море в рамках учебной подготовки.