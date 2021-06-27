Эсминец «Адмирал Ушаков» отработал стрельбы в Баренцевом море
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«Эскадренный миноносец Северного флота «Адмирал Ушаков» отработал стрельбу батареями универсального калибра по воздушным, береговым и морским целям», — приводит ТАСС сообщение пресс-службы Северного флота.
Отмечается, что учения прошли в соответствии с планом боевой подготовки корабля в акватории Баренцева моря недалеко от побережья Кольского полуострова.
Ранее сообщалось, что Россия проводит в Средиземном море учения с участием двух носителей гиперзвуковых ракет «Кинжал», истребителей МиГ-31К, пяти кораблей и двух подлодок.