Эсминец «Адмирал Ушаков» отработал стрельбы в Баренцевом море

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Эскадренный миноносец Северного флота «Адмирал Ушаков» отработал артиллерийские стрельбы в Баренцевом море в рамках учебной подготовки.
Эсминец «Адмирал Ушаков» отработал стрельбы в Баренцевом море
  • © МО РФ

«Эскадренный миноносец Северного флота «Адмирал Ушаков» отработал стрельбу батареями универсального калибра по воздушным, береговым и морским целям», — приводит ТАСС сообщение пресс-службы Северного флота.

Отмечается, что учения прошли в соответствии с планом боевой подготовки корабля в акватории Баренцева моря недалеко от побережья Кольского полуострова. 

Ранее сообщалось, что Россия проводит в Средиземном море учения с участием двух носителей гиперзвуковых ракет «Кинжал», истребителей МиГ-31К, пяти кораблей и двух подлодок.

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