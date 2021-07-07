Врач прокомментировала вопросы Виктории Бони о последствиях прививок
- Reuters
В частности, во время стрима Боня задала вопрос о том, как в Индии «ВОЗ во главе с Биллом Гейтсом» проводила «вакцинацию детей, которая повлекла огромное количество смертей».
Как отметила врач, «на самом деле это очень сложно — отличить качественный источник информации от некачественного».
«И это то, что на самом деле далеко не все умеют делать. Действительно, где-то что-то прочитал, какую-то газету, жёлтую прессу, какая-то публикация в СМИ», — сказала Левадная.
Также врач-педиатр выразила мнение, что проблема недоверия к медицине и вакцинации стала результатом того, в течение последних лет не велась работа над качеством отношений пациента и врача.
По словам Левадной, как только «уровень знаний будет одинаково высокий в любом медицинском кабинете», тогда «не будет никаких сомнений».