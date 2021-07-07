Врач-педиатр высказалась о проблемах в образовании медработников

Врач-педиатр Анна Левадная в стриме «Прекрасная Россия бу-бу-бу» высказалась о недоверии к медицине и ложных медотводах на фоне отказа некоторых людей вакцинироваться от коронавируса.

По мнению врача, факт остаётся фактом: к медицине низкая степень доверия. В частности, часть людей выражают недоверие и к российским учёным, добавила она.

«Это напрямую связано с образованием врача, потому что есть врачи, которые отговаривают людей делать прививки. Есть врачи, которые продают огромное количество медицинских ложных отводов», — сказала она.

Левадная отметила, что часто проблема заключается и в том, что порой люди «не представляют себе, что такое вакцина».

«Вывод очень обширный: проблема большая, проблема складывается не только из какого-то одного момента, но это недоверие к вакцинации — результат того, что в течение последних лет не велась массовая пропаганда... Нужно больше популяризаторов медицины... То, что возникло, это результат того, что в последние многие годы мы не работали над качеством отношений пациента и врача», — подытожила врач.

По мнению Левадной, государство «неправильно участвует в коллаборации врачей».

«Как только народ будет полностью доверять врачу, уровень знаний будет одинаково высокий в любом медицинском кабинете, когда к врачу будет полное доверие, тогда не будет никаких сомнений», — добавила специалист.

30 июня президент России Владимир Путин во время прямой линии прокомментировал ситуацию с антипрививочниками на фоне пандемии COVID-19.

По его словам, в данном случае следует прислушиваться не к людям, которые «мало чего в этом понимают и пользуются слухами», а к специалистам.