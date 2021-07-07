В Удмуртии рассказали о ходе вакцинации от COVID-19

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За сутки в Удмуртии прививку от COVID-19 сделали 2762 человека. Общее число вакцинированных в регионе достигло 201,9 тыс.
В Удмуртии рассказали о ходе вакцинации от COVID-19
  • © РИА Новости / Екатерина Чеснокова

Об этом сообщает izhlife.ru со ссылкой на данные регионального оперштаба.

Как уточняется, оба компонента вакцины получили 148,1 тыс. жителей.

Записаться на прививку можно на портале госуслуг, через регистратуру своей поликлиники, по номеру 122.

Без записи специалисты также принимают пациентов — в мобильном пункте вакцинации, который работает на Центральной площади Ижевска.

Ранее иммунолог-аллерголог Надежда Логинова в беседе с Inforeactor дала рекомендации по подготовке к вакцинации от COVID-19.

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