Косметолог напомнила о возможном вреде солнечных лучей

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Врач-косметолог Юлия Ляшенко напомнила о возможном вреде солнечных лучей.
Косметолог напомнила о возможном вреде солнечных лучей
  • Pixabay

«Мы не защищены от солнечных лучей. В суматохе передвижения мы не замечаем, как лучи солнца на нас воздействуют. Если мы не пользуемся солнцезащитными кремами, то проявится это не только ускоренным фотостарением», — заявила она в беседе с радио «Комсомольская правда».

По её словам, большой процент диагностированных злокачественных новообразований кожи обнаруживается у пациентов с высокой инсоляцией без защиты от солнечных лучей.

Как отметила Ляшенко, выбирать солнцезащитный крем нужно в зависимости от фототипа кожи.

Эксперт также советует не выходить под прямые лучи без защиты, особенно с 12:00 до 16:00.

Ранее врач Ирина Добрецова в беседе с Newinform дала советы по защите от перегрева в жару.

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