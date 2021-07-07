Косметолог напомнила о возможном вреде солнечных лучей

Врач-косметолог Юлия Ляшенко напомнила о возможном вреде солнечных лучей.

«Мы не защищены от солнечных лучей. В суматохе передвижения мы не замечаем, как лучи солнца на нас воздействуют. Если мы не пользуемся солнцезащитными кремами, то проявится это не только ускоренным фотостарением», — заявила она в беседе с радио «Комсомольская правда».

По её словам, большой процент диагностированных злокачественных новообразований кожи обнаруживается у пациентов с высокой инсоляцией без защиты от солнечных лучей.

Как отметила Ляшенко, выбирать солнцезащитный крем нужно в зависимости от фототипа кожи.

Эксперт также советует не выходить под прямые лучи без защиты, особенно с 12:00 до 16:00.

Ранее врач Ирина Добрецова в беседе с Newinform дала советы по защите от перегрева в жару.