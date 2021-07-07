Врач рассказала, что делать во время жаркой погоды по ночам

Врач-терапевт Надежда Чернышова рассказала, что делать во время жаркой погоды по ночам.

В беседе с сайтом «Москва 24» она заявила, что для здоровых людей ночная жара не опасна, поскольку организм хорошо приспосабливается к разным температурным режимам.

«А вот людям с хроническими и сердечно-сосудистыми заболеваниями будет труднее, потому что у них нет чёткой регуляции тех процессов в организме, может быть перегрев», — сказала она.

Чернышова советует использовать постельное бельё из натурального хлопка или льна. Также желательно охладить спальню до приемлемой температуры.

«Самое главное — свежий воздух, поэтому надо открыть окно или хотя бы форточку. По возможности, если днём в комнату попадает солнце, лучше шторы держать задёрнутыми, чтобы помещение не нагревалось и оставалось полутёмным и прохладным», — пояснила она.

Что касается кондиционера, то Чернышова не советует спать с включённым устройством.

«Как вариант, можно его включить на холодную температуру с сильной вентиляцией, при этом выйти из спальни, а перед сном выключить и лечь в кровать», — сказала она.

Если же оставлять кондиционер включённым, то очень важно, чтобы он не располагался над кроватью или напротив неё. Он должен быть настроен на 5 °С меньше, чем на улице, добавила эксперт.

Ранее врач Ирина Добрецова в беседе с Newinform дала советы по защите от перегрева в жару.