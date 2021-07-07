В Кремле приостановят церемонии развода караулов из-за COVID-19

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На Соборной площади Кремля с 10 июля приостановят церемонии развода пеших и конных караулов Президентского полка из-за COVID-19.
В Кремле приостановят церемонии развода караулов из-за COVID-19
  • © РИА Новости / Рамиль Ситдиков

Об этом сообщает ОСН со ссылкой на отдел по связям с общественностью Федеральной службы охраны (ФСО).

Такое решение принято в связи с эпидемиологической ситуацией. О возобновлении церемоний будет объявлено дополнительно.

Нынешний сезон развода караулов Президентского полка стартовал в конце мая, передаёт «Вечерняя Москва». Церемонии проходили по субботам.

3 июля мэр столицы Сергей Собянин рассказал, что уже более 2,7 млн человек сделали хотя бы первую прививку от COVID-19 в Москве. По его словам, ежедневно защиту от инфекции получают 60—70 тыс. человек. 

По данным на 7 июля, в Москве за сутки выявлен 5621 новый случай коронавируса.

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