В Кремле приостановят церемонии развода караулов из-за COVID-19

На Соборной площади Кремля с 10 июля приостановят церемонии развода пеших и конных караулов Президентского полка из-за COVID-19.

Об этом сообщает ОСН со ссылкой на отдел по связям с общественностью Федеральной службы охраны (ФСО).

Такое решение принято в связи с эпидемиологической ситуацией. О возобновлении церемоний будет объявлено дополнительно.

Нынешний сезон развода караулов Президентского полка стартовал в конце мая, передаёт «Вечерняя Москва». Церемонии проходили по субботам.

3 июля мэр столицы Сергей Собянин рассказал, что уже более 2,7 млн человек сделали хотя бы первую прививку от COVID-19 в Москве. По его словам, ежедневно защиту от инфекции получают 60—70 тыс. человек.

По данным на 7 июля, в Москве за сутки выявлен 5621 новый случай коронавируса.