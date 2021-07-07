В Москве за сутки выявлен 5621 новый случай COVID-19

В Москве за сутки выявлен 5621 новый случай коронавируса, говорится в сообщении оперативного штаба.

За сутки госпитализирован 1601 человек, скончались 104 пациента. На ИВЛ находится 661 человек.

В городе выздоровели ещё 6488 пациентов после прохождения лечения от коронавируса. Всего число людей, вылечившихся от инфекции, увеличилось до 1 200 695.

Накануне в Москве выявили 5498 заболевших COVID-19.

Ранее заместитель мэра столицы по вопросам социального развития Анастасия Ракова рассказала о ходе исследования вакцины от коронавируса «Спутник V» для подростков.