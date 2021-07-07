Глава РЭО и врио главы Мордовии обсудили развитие инфраструктуры по переработке отходов в регионе

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Гендиректор Российского экологического оператора (РЭО) Денис Буцаев и врио главы Мордовии Артём Здунов обсудили строительство в регионе завода по переработке мусора. Рабочая встреча состоялась в Москве.
Глава РЭО и врио главы Мордовии обсудили развитие инфраструктуры по переработке отходов в регионе
  • © РИА Новости / Евгений Биятов

Об этом сообщает телеканал «360».

Строительство нового мусороперерабатывающего завода и мусороперегрузочных станций будет осуществляться в рамках инвестиционного проекта.

В настоящее время в регионе ежегодно образуется около 266 тыс. тонн отходов, которые отправляются на захоронение. Работает 14 полигонов общей мощностью 470 тыс. тонн отходов. Все они почти исчерпали свои возможности по объёму захораниваемых ТКО.

Благодаря новому объекту в Саранске уровень утилизации в республике должен существенно вырасти.

Ранее сообщалось, что в России создан экспертный совет по устойчивому развитию РЭО — его возглавит руководитель экспертно-аналитической платформы «Инфраструктура и финансы устойчивого развития», директор по устойчивому развитию АО «Ситиматик», член межведомственной рабочей группы по зелёному финансированию Светлана Бик.

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