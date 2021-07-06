Экспертный совет по устойчивому развитию РЭО возглавит Светлана Бик

В России создан экспертный совет по устойчивому развитию Российского экологического оператора (РЭО) — его возглавит руководитель экспертно-аналитической платформы «Инфраструктура и финансы устойчивого развития», директор по устойчивому развитию АО «Ситиматик», член межведомственной рабочей группы по зелёному финансированию Светлана Бик.

Об этом сообщает телеканал «360» со ссылкой на главу РЭО Дениса Буцаева.

«Мы с вами идём фактически в самое пекло проблем, потому что тема отходов становится одной из ключевых для человечества. Но она же будет и драйвером развития экономики в ближайшие годы», — сказала Бик во время заседания совета.

По её словам, раньше двигателями прогресса были банкиры и промышленники, но сейчас настало время работников сферы обращения с отходами из-за масштабов загрязнения окружающей среды.

В РЭО ранее напомнили о необходимости менять подход к поведению граждан относительно мусора. По словам Буцаева, прежде всего нужно научить людей раздельному сбору.