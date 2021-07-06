Экспертный совет по устойчивому развитию РЭО возглавит Светлана Бик

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В России создан экспертный совет по устойчивому развитию Российского экологического оператора (РЭО) — его возглавит руководитель экспертно-аналитической платформы «Инфраструктура и финансы устойчивого развития», директор по устойчивому развитию АО «Ситиматик», член межведомственной рабочей группы по зелёному финансированию Светлана Бик.
Экспертный совет по устойчивому развитию РЭО возглавит Светлана Бик
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Об этом сообщает телеканал «360» со ссылкой на главу РЭО Дениса Буцаева.

«Мы с вами идём фактически в самое пекло проблем, потому что тема отходов становится одной из ключевых для человечества. Но она же будет и драйвером развития экономики в ближайшие годы», — сказала Бик во время заседания совета.

По её словам, раньше двигателями прогресса были банкиры и промышленники, но сейчас настало время работников сферы обращения с отходами из-за масштабов загрязнения окружающей среды.

В РЭО ранее напомнили о необходимости менять подход к поведению граждан относительно мусора. По словам Буцаева, прежде всего нужно научить людей раздельному сбору.

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