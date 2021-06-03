В РЭО напомнили о необходимости менять подход к поведению граждан относительно мусора

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Генеральный директор Российского экологического оператора Денис Буцаев напомнил о необходимости менять подход к поведению граждан относительно мусора.
В РЭО напомнили о необходимости менять подход к поведению граждан относительно мусора
  • РИА Новости

В беседе с НТВ он выразил уверенность, что одними финансовыми стимулами в вопросах переработки мусора не обойтись, а прежде всего необходимо научить граждан раздельному сбору.

«Без инфраструктуры мусор не попадёт на переработку, но без ответственного поведения граждан бессмысленно строить инфраструктуру», — сказал Буцаев на полях Петербургского международного экономического форума.

Комментируя ситуацию со стоимостью вывоза мусора, гендиректор РЭО отметил, что главное — не величина тарифа, а справедливость его формирования, поэтому проблемы чаще всего могут возникать там, где тариф изначально рассчитали неправильно.

Ранее kp.ru сообщал, что на Невском экологическом конгрессе обсудили вопросы перехода к экономике замкнутого цикла.

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