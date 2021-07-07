Врач рассказал о причинах головной боли

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Ведущий научный сотрудник НИКИО им. Л.И. Свержевского, профессор кафедры общей врачебной практики РУДН Михаил Тардов рассказал о причинах головной боли.
Врач рассказал о причинах головной боли
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Он отметил, что должна вызывать настороженность боль, сопровождающаяся неврологической или психической симптоматикой, а также изменение характера и интенсивности боли.

«Если вы столкнулись с одним из перечисленных видов головной боли, следует обязательно и не откладывая обратиться к неврологу. Если же речь идёт о «знакомой» головной боли, то терпеть её тоже не стоит: организм реагирует на боль выбросом в кровоток биологически активных веществ, которые вызывают спазм сосудов», — цитирует эксперта газета «Известия».

По его словам, в случае повторения имеет смысл самостоятельно или с помощью невролога подобрать препарат и пользоваться им для купирования приступа.

«Что касается появления головной боли в жару, то это может служить указанием на перегрев и обезвоживание организма», — сказал Тардов.

Как отметил врач, и то и другое требует незамедлительного принятия мер.

«Перегрев в условиях города может возникать быстрее, вызывая большие мучения, поскольку насыщение кислородом в городе существенно ниже, чем на природе», — пояснил он.

Ранее невролог Юлия Покровская в беседе с ФАН рассказала о причинах ухудшения памяти.

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