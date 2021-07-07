Врач рассказал о причинах головной боли
- Pixabay
Он отметил, что должна вызывать настороженность боль, сопровождающаяся неврологической или психической симптоматикой, а также изменение характера и интенсивности боли.
«Если вы столкнулись с одним из перечисленных видов головной боли, следует обязательно и не откладывая обратиться к неврологу. Если же речь идёт о «знакомой» головной боли, то терпеть её тоже не стоит: организм реагирует на боль выбросом в кровоток биологически активных веществ, которые вызывают спазм сосудов», — цитирует эксперта газета «Известия».
По его словам, в случае повторения имеет смысл самостоятельно или с помощью невролога подобрать препарат и пользоваться им для купирования приступа.
«Что касается появления головной боли в жару, то это может служить указанием на перегрев и обезвоживание организма», — сказал Тардов.
Как отметил врач, и то и другое требует незамедлительного принятия мер.
«Перегрев в условиях города может возникать быстрее, вызывая большие мучения, поскольку насыщение кислородом в городе существенно ниже, чем на природе», — пояснил он.
Ранее невролог Юлия Покровская в беседе с ФАН рассказала о причинах ухудшения памяти.