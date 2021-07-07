Артиллеристы Каспийской флотилии провели стрельбы в горах Дагестана

Артиллеристы Каспийской флотилии провели стрельбы на полигоне Аданак в горах Дагестана.

Об этом сообщает телеканал «Звезда» со ссылкой на пресс-службу Южного военного округа.

Участники манёвров корректировали огонь и находили цели условного противника с помощью беспилотников «Орлан-10» и «Элерон-3».

«Также артиллеристы применили средства радиолокационной, оптико-электронной и звуковой артиллерийской разведки, позволяющие оперативно корректировать огонь», — отметили в пресс-службе.

Расчёты 122-мм гаубиц Д-30 и 120-мм миномётных комплексов 2С12 «Сани» во время учений ликвидировали технику условного противника.

Ранее «Янтарный край» сообщал, что восемь многоцелевых истребителей Су-30СМ и истребителей Су-27 соединения морской авиации Балтийского флота совершили перелёт из Калининградской области в Карелию.